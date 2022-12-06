Новый локальный рекреационный центр появился в Чертанове Южном

Локальный рекреационный центр «Зеленый бульвар» создали для жителей района Чертаново Южное возле станции метро «Улица Академика Янгеля». Об этом сообщил заместитель руководителя столичного департамента капитального ремонта Сергей Мельников.
— На территории обустроили дорожки для прогулок, вдоль которых организовали места для кратковременного отдыха. Также появилась площадка для игры в пинг-понг и зона с тренажерами на все группы мышц. Созданы и универсальные площадки для игры в волейбол и баскетбол, — рассказал он.
По словам Сергея Мельникова, на территории оборудовали две детские площадки. Одну из них украшает четырехъярусная башня, внутри которой находятся вертикальные переходы. При помощи сооружения ребята могут совершить спускаться с различных уровней по трем скатным горкам. Также на площадке есть качалка «гнездо».
Замглавы департамента добавил, что вторая площадка является спортивно-игровой. На ней есть полоса препятствий из канатных сеток и подвесных мостиков, а еще также карусели, батуты и качалки на пружинах. Здесь также установлена панель с оптической иллюзией в виде вращающегося колеса с полосками, которая позволяет тренировать связь между зрительной и вестибулярной системами, уточнил Сергей Мельников.
До благоустройства на территории находились гаражи, которые примыкали к зеленой зоне и закрывали безопасный проход в Битцевский лес. Теперь на площади порядка шести гектаров в районе корпусов дома 66 на Чертановской улице оборудовали новые места для отдыха, в том числе прогулочные дорожки и веломаршрут, передает официальный сайт мэра Москвы.
В ноябре сообщалось, что на окраине Битцевского леса появился новый рекреационный центр «Парадный вход в лес» со стороны станций метро «Новоясеневская» и «Битцевский парк».