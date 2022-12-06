Новый локальный рекреационный центр появился в Чертанове Южном

Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Россия, Москва, Чертановская улица, 66к1 Карта всех событий

Локальный рекреационный центр «Зеленый бульвар» создали для жителей района Чертаново Южное возле станции метро «Улица Академика Янгеля». Об этом сообщил заместитель руководителя столичного департамента капитального ремонта Сергей Мельников.

— На территории обустроили дорожки для прогулок, вдоль которых организовали места для кратковременного отдыха. Также появилась площадка для игры в пинг-понг и зона с тренажерами на все группы мышц. Созданы и универсальные площадки для игры в волейбол и баскетбол, — рассказал он.

По словам Сергея Мельникова, на территории оборудовали две детские площадки. Одну из них украшает четырехъярусная башня, внутри которой находятся вертикальные переходы. При помощи сооружения ребята могут совершить спускаться с различных уровней по трем скатным горкам. Также на площадке есть качалка «гнездо».

Замглавы департамента добавил, что вторая площадка является спортивно-игровой. На ней есть полоса препятствий из канатных сеток и подвесных мостиков, а еще также карусели, батуты и качалки на пружинах. Здесь также установлена панель с оптической иллюзией в виде вращающегося колеса с полосками, которая позволяет тренировать связь между зрительной и вестибулярной системами, уточнил Сергей Мельников.

До благоустройства на территории находились гаражи, которые примыкали к зеленой зоне и закрывали безопасный проход в Битцевский лес. Теперь на площади порядка шести гектаров в районе корпусов дома 66 на Чертановской улице оборудовали новые места для отдыха, в том числе прогулочные дорожки и веломаршрут, передает официальный сайт мэра Москвы.

В ноябре сообщалось, что на окраине Битцевского леса появился новый рекреационный центр «Парадный вход в лес» со стороны станций метро «Новоясеневская» и «Битцевский парк».