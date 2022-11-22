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Новый рекреационный центр появился на окраине Битцевского леса

Араз Салехов
Город
Новый рекреационный центр появился на окраине Битцевского леса
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Россия, Москва, метро Новоясеневская Карта всех событий

На окраине Битцевского леса появился новый рекреационный центр «Парадный вход в лес» со стороны станций метро «Новоясеневская» и «Битцевский парк». Об этом во вторник, 22 ноября, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Зона отдыха со стороны станции метро «Битцевский парк» существовала и раньше, однако инфраструктура устарела, а наиболее удобный путь от станции метро «Новоясеневская» до лесопарка закрывали гаражи. Теперь на их месте новый комфортный пешеходный маршрут в парк, площадки для отдыха, занятий спортом и игр, — говорится в сообщении.

Работы, как уточняется, проходили в рамках мероприятий по сохранению и восстановлению территории парка, сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Также стало известно, что столичные власти работают над восстановлением усадьбы Кусково уже пять лет. До конца 2022 года специалисты создадут проект реставрации объекта культурного наследия федерального значения.

Помимо этого, в историческом здании конюшен усадьбы Ясенево начались противоаварийные работы, после которых здание будет отреставрировано. Как уточняется, территорию конюшен уже очистили от строительного мусора, в них установили временные оконные и дверные заполнения, чтобы защитить помещения в холода.

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