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Москвичам рассказали о работе контакт-центра для владельцев домашних животных

Араз Салехов
Город
Москвичам рассказали о работе контакт-центра для владельцев домашних животных
Фото: Вечерняя Москва

В конце марта 2022 года в столице начал функционировать круглосуточный контакт-центр для владельцев домашних животных, за этот период горожане более 100 тысяч раз обращались за помощью к операторам. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— За восемь месяцев работы новый столичный контакт-центр доказал, что он необходим жителям нашего города. Во-первых, теперь у них есть достоверный источник самой важной информации по уходу и содержанию питомцев. Горожане могут обратиться за помощью, в том числе в нестандартных и экстренных ситуациях. В такие моменты особенно важно осознавать, что тебе помогут и поддержат, — говорится в сообщении.

Помимо этого, наличие контакт-центра позволило снизить нагрузку с администраторов городских ветклиник. Теперь владельцам животных достаточно позвонить на единый номер, где им окажут своевременную помощь. Так, днем жители города звонят, чтобы записать питомцев на прием к терапевту, хирургу и на вакцинацию. Ночью, как правило, для вызова бригады ветеринарной помощи.

Телефон контакт-центра: +7 495 612-04-25.

Более подробную информацию об этой услуге можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Также стало известно о скором появлении двухэтажной зоогостиницы с тренировочным центром в Троицком автономном округе (ТАО). Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин уточнил, что в новой гостинице клиенты смогут подготовить своего питомца к выставке, а также арендовать помещения для проведения мастер-классов, лекций, соревнований и конкурсов.

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