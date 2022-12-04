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Гостиница для домашних животных появится в ТиНАО

Евгений Белоусов
Город
Гостиница для домашних животных появится в ТиНАО
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, поселение Краснопахорское Карта всех событий

Двухэтажная зоогостиница с тренировочным центром для временного содержания собак и кошек готовится к сдаче в эксплуатацию в Троицком автономном округе (ТАО). Об этом в воскресенье, 4 ноября, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— Объект расположен в поселении Краснопахорском, вблизи деревни Поляны. На площади 1,8 тысячи квадратных метров разместились административные помещения, ветеринарные фильтр-боксы и вольеры для животных, — рассказал он.

По словам главы департамента, в новой гостинице клиенты смогут подготовить своего питомца к выставке, а также арендовать помещения для проведения мастер-классов, лекций, соревнований и конкурсов.

Возле основного здания будет располагаться площадка для выгула собак и паркинг на 40машино0мест, передает слова Левкина официальный сайт мэра Москвы.

В столице работают 26 государственных лечебниц для домашних животных, они оснащены современным оборудованием для диагностики и проведения сложных хирургических манипуляций. При этом специалисты постоянно проходят курсы в центре повышения квалификации для улучшения теоретических и практических знаний.

Также за помощью ветеринара можно обратиться во время отпуска или командировки — на базе государственных лечебниц работают зоогостиницы. Для владельцев домашних питомцев также работает контакт-центр. За время работы контакт-центр получил более 57 тысяч звонков.

Строительство Сергей Левкин Животные Троицкий административный округ (ТАО)
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