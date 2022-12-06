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Приметы и советы

Более 170 домов расселили в Москве по программе реновации с начала года

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Более 170 домов расселили в Москве по программе реновации с начала года
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В текущем году в рамках реализации программы реновации в Москве расселили 178 домов, в новые квартиры переехали свыше 30 тысяч человек. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— С каждым годом число жителей, завершивших переезд, растет. Новые квартиры уже получили более 82 тысяч человек. Соответственно, растет и количество расселенного жилого фонда, — отметил он.

Глава ведомства уточнил, что в ноябре было расселено 35 домов, а месяцем ранее — 24. Таким образом, за два месяца была освобождена третья часть всего расселяемого в текущем году старого жилья.

Министр столичного правительства, руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман добавил, что за 11 месяцев 2022 года сотрудники ведомства предложили проживающим в старых домах горожанам варианты равнозначных квартир в 56 новостройках во всех административных округах столицы.

— Так, правообладателями нового жилья на юго-востоке стали пять тысяч человек, на западе — 4,7 тысячи, на северо-западе — 4,5 тысячи, на севере — 4,1 тысячи, на востоке — более 3,2 тысячи человек, — приводит его слова официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что дом для переселения москвичей по программе реновации достроили в Нагатинском Затоне.

Строительство Сергей Левкин Максим Гаман
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