Новый дом готовят к вводу в эксплуатацию по реновации на улице Речников

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, улица Речников, 22 Карта всех событий

Дом для переселения москвичей по программе реновации достроили в Нагатинском Затоне. Об этом рассказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

По его словам, новое здание появилось по адресу улица Речников, владение 22.

— Корпуса расположены на стилобате, где сможет разместиться паркинг и помещения для размещения коммерческой инфраструктуры, — отметил Войстратенко.

Новое здание состоит из двух корпусов площадью 10,9 и 10,8 тысячи «квадратов». В каждом из корпусов располагается по 132 квартиры.

На первых этажах новостройки появятся объекты инфраструктуры и технические помещения. Также там можно будет найти центр информирования населения по вопросам переселения в рамках программы реновации, передали на официальном сайте мэра Москвы.

Недавно сообщалось, что в столичном районе Кузьминки возведут жилой дом на 259 квартир. На входе в подъезды построят тамбуры и вестибюли, а на первом этаже появятся помещения консьержей и колясочные. В каждой квартире установят мойки и плиты, санузлы оборудуют необходимой сантехникой, в квартирах появятся осветительные приборы, розетки и выключатели.