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Дом на 259 квартир построят в Кузьминках по программе реновации

Лейла Алиева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом на 259 квартир построят в Кузьминках по программе реновации
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Волгоградский проспект Карта всех событий

В столичном районе Кузьминки возведут жилой дом на 259 квартир. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

— На Волгоградском проспекте построят четырехсекционный жилой дом с подземной автостоянкой. Для переезда жителей подготовят 46 однокомнатных, 176 двухкомнатных, 37 трехкомнатных квартир, а на первых этажах в нежилой части дома будет создан блок помещений общественного назначения, — рассказала она.

На входе в подъезды построят тамбуры и вестибюли, а на первом этаже появятся помещения консьержей и колясочные. В каждой квартире установят мойки и плиты, санузлы оборудуют необходимой сантехникой, в квартирах появятся осветительные приборы, розетки и выключатели.

Кроме того, специалисты благоустроят территорию дома — оборудуют пешеходные зоны, детские игровые и спортивные площадки, а также места отдыха. Также высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Еще один дом по реновации в Кузьминках появится на Жигулевской улице. В здании расположится пять подъездов, в которых построят 284 квартиры, из них 208 двухкомнатных, 37 трехкомнатных и 39 однокомнатных.

Строительство Жилье Район Кузьминки
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