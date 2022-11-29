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Дом на 284 квартиры построят по реновации в столичном районе Кузьминки

Георгий Соланович

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом на 284 квартиры построят по реновации в столичном районе Кузьминки
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Жигулевская улица, владение 12, корпус 6 Карта всех событий

Жилой дом на 284 квартиры возведут по программе реновации на Жигулевской улице в столичном районе Кузьминки, Мосгосэкспертиза уже согласовала проект строительства. Об этом заявила председатель ведомства Анна Яковлева во вторник, 29 ноября.

— В районе Кузьминки на Жигулевской улице построят новостройку с подземной автостоянкой. В доме будет пять подъездов, в которых запроектированы 284 квартиры, из них 208 двухкомнатных, 37 трехкомнатных и 39 однокомнатных. На первых этажах каждой секции сформируют входные группы с тамбурами, вестибюли, колясочные и помещения консьержа. Также в здании запланировано размещение нежилых помещений, — отметила Яковлева.

По ее словам, в квартирах и других помещениях здания выполнят полную внутреннюю отделку. На кухнях и в санузлах установят необходимое оборудование.

На официальном сайте мэра Москвы добавили, что часть квартир адаптируют для маломобильных жильцов, а придомовую территорию благоустроят.

До этого сообщалось, что в столичном районе Зюзино завершается переселение жителей двух старых домов в новостройку, построенную по программе реновации. На сегодняшний день новые квартиры получили 272 человека.

Строительство Жилье Район Кузьминки
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