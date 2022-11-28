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Почти 300 москвичей переехали в новостройку по реновации на Черноморском бульваре

Александр Афонин

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Почти 300 москвичей переехали в новостройку по реновации на Черноморском бульваре
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Черноморский бульвар, 22к2 Карта всех событий

В столичном районе Зюзино завершается переселение жителей двух старых домов в новостройку, построенную по программе реновации, новые квартиры получили 272 человека. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

— 30 сентября этого года в Зюзине стартовало заселение дома 22, корпуса 2, на Черноморском бульваре. Письма с предложениями равнозначных квартир тогда получили 310 человек из соседних пятиэтажек — домов 20 и 22, корпус 1. 288 москвичей уже выбрали жилье для переезда, а 272 оформили все документы и получили новые квартиры, — сказал он.

Всего с конца прошлого года в Зюзине проходит расселение 10 старых домов. На сегодняшний день новые квартиры получили уже 1,7 тысячи жителей столицы, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что на улице Яблочкова в Бутырском районе началось строительство дома в рамках программы реновации. В доме разместятся 182 квартиры, из которых 24 однокомнатные, 134 двухкомнатные и 24 трехкомнатные.

переселение семей Реновация Район Зюзино
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