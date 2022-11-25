Дом по программе реновации начали строить в Бутырском районе Москвы

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Россия, Москва, улица Яблочкова, 28к1 Карта всех событий

Строительство дома в рамках программы реновации началось улица Яблочкова в Бутырском районе на северо-востоке Москвы. Об этом в пятницу, 25 ноября, рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он уточнил, что многоэтажка появится на месте снесенных в октябре старых зданий по адресу: улица Яблочкова, дом 28, корпуса 1 и 2.

В дом разместятся 182 квартиры, из которых 24 однокомнатные, 134 двухкомнатные и 24 трехкомнатные. На первом этаже будут оборудованы помещения общественного назначения. В новостройке также предусмотрен паркинг, отметил глава ведомства.

По его словам, ранее проживавшие в снесенных домах на этом месте более 160 семей получили новые квартиры в современном доме, построенном недалеко от их прежнего жилья по адресу: улица Фонвизина,7а.

— Всего в указанном районе в целом по программе реновации предстоит расселить 27 домов, новоселами в общей сложности станут около 4,5 тысячи человек, — пояснил Сергей Левкин.

Он добавил, что в настоящее время в рамках программы реновации в столице ввели в эксплуатацию 221 новостройку. При этом еще 168 домов строятся, а 225 — находятся в проектировании, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Сергей Левкин рассказал, что порядка 300 служб социально-бытовой направленности открылось на первых этажах жилых домов, построенных в Москве по программе реновации.