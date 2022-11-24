Около 300 коммерческих объектов открылось на первых этажах домов по реновации в Москве

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Около 300 служб социально-бытовой направленности открылось на первых этажах жилых домов, построенных в Москве по программе реновации. Об этом сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин в четверг, 24 ноября.

— Первое место в Москве по развитию коммерческой инфраструктуры в нежилых помещениях на первых этажах домов, построенных по программе реновации, занимает Бескудниковский район. Там для жителей работает уже 67 коммерческих организаций социально-бытового назначения, — отметил Левкин.

По его словам, помещения для уже открытых коммерческих объектов находятся в 201 доме, еще около 500 площадей свободно и готово к появлению новых социально-бытовых служб.

На официальном сайте мэра Москвы подчеркнули, что все здания по реновации возводятся по проектам, в которых предусмотрены нежилые первые этажи. Объекты социнфраструктуры повышают доступность услуг и увеличивают рабочие места, добавили на портале.

До этого сообщалось, что в столице проектируют 229 жилых новостроек по программе реновации. Новые дома позволят обеспечить современным жильем около 150 жителей города. Новые здания проектируются в 74 районах во всех округах Москвы.