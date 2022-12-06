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Пожар в квартире жилого дома произошел на улице Демьяна Бедного

Араз Салехов
Происшествия
Пожар в квартире жилого дома произошел на улице Демьяна Бедного
Фото: Пресс-служба Прокуратуры Москвы
Россия, Москва, улица Демьяна Бедного Карта всех событий

Пожар в квартире жилого дома произошел на улице Демьяна Бедного. Об этом во вторник, 6 декабря, рассказала руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

По ее словам, утром 6 декабря в столичном районе Хорошево-Мневники произошел пожар. Возгорание, уточнила Нефедова, произошло в коридоре квартиры. В пожаре пострадали два человека, один из них — двухлетний ребенок. Потерпевшие находятся в тяжелом состоянии, они госпитализированы в одну из столичных больниц.

Хорошевская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин произошедшего, а также принятие по данному факту процессуального решения, заключила Нефедова.

Также стало известно о пожаре в торговом ангаре в Сигнальном проезде на севере Москвы. Площадь пожара составляет около 100 квадратных метров.

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