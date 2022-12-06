«Не могут поставить диагноз»: Мельникова рассказала о болезни, изменившей ее внешность

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Внешность актрисы Анастасии Мельниковой заметно изменилась после череды болезней, с которыми она борется до сих пор. Об этом знаменитость рассказала в программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на канале «Россия 1».

— До сих пор мне не могут поставить диагноз. Это какая-то новая история, которую в том числе на мне учатся лечить. Но раз я хожу, периодически играю в спектаклях, то значит врачи — гении! — призналась звезда сериала «Улицы разбитых фонарей».

Она отметила, что все началось с проблем с ногами, которые у нее появились после одной из командировок. По словам актрисы, в течение двух лет она перенесла четыре операции. После этого она перенесла тяжелую форму коронавируса. На протяжении двух месяцев Анастасия могла передвигаться только на инвалидной коляске.

Мельникова посетовала, что ей часто приходится слышать упреки в том, что она «старая и толстая».

— Понимаю, что все люди на свете худеют и молодеют с возрастом, одна Мельникова — нет. Решаюсь рассказать о здоровье, чтобы остановить толки. Потому что между операциями были огромные дозы разного медикаментозного лечения, в том числе гормонотерапия, — разоткровенничалась знаменитость.

Она признает, что не выглядит так, как 20 лет назад, однако радуется тому, что жива.

Во время передачи Анастасия Мельникова также рассказала, что последний год стал для нее крайне тяжелым: она похоронила мать, старшего брата и гражданского мужа.