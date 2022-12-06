Тренер дала советы желающим научиться кататься на коньках

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С приходом зимы наступает время активного отдыха на свежем воздухе. Катание на коньках — прекрасный вариант проведения досуга. Что нужно сделать перед походом на каток, рассказала тренер Татьяна Шилина.

В первую очередь, по словам специалиста, важно правильно выбрать размер и модель коньков, чтобы они подошли по жесткости. Также важно подобрать подходящую одежду. Не следует одеваться слишком тепло, Так как большое количество вещей будет сковывать движения.

Важно научиться правильно падать, чтобы избежать травм.

— Следует запомнить, что при падении нужно страховать себя руками. Если вы чувствуете, что можете быстро ехать, но тормозить еще не научились, то разгоняться на большую скорость не стоит, — пояснила она в комментарии Life.ru.

Жителям Петербурга рассказали о наиболее интересных и доступных местах для катания на коньках этой зимой. Популярностью пользуется каток, расположенный во внутреннем дворе Гостиного Двора. Там царит праздничная атмосфера, сияет иллюминация и звучит новогодняя музыка, передает Nation news.

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