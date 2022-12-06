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Автомобиль загорелся недалеко от станции метро «Щукинская» в Москве

Анастасия Колоскова
Происшествия
Автомобиль загорелся недалеко от станции метро «Щукинская» в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Волоколамское шоссе, 63Ас1 Карта всех событий

На северо-западе Москвы произошло возгорание автомобиля в утренний час пик. Об этом во вторник, 6 декабря, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в районе дома 63а по Волоколамскому шоссе, недалеко от станции метро «Щукинская».

В районе происшествия затруднено движение транспорта. Согласно предварительным данным, в результате возгорания автомобиля никто не пострадал.

Видео с горящей машиной опубликовал Telegram-канал РИА Новости.

Утром 3 декабря загорелся частный автобус на Перовской улице в столице. Сообщение о пожаре поступило в 09:48. Транспортное средство было припарковано рядом со зданием с металлической пристройкой. Огонь с автобуса перекинулся на конструкцию. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Спустя около часа пожар удалось ликвидировать.

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