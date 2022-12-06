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Москвичам рассказали о реконструкции Южного речного вокзала

Георгий Соланович
Город
Москвичам рассказали о реконструкции Южного речного вокзала
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
Андропова пр-т, дом 11, корпус 2 Карта всех событий

Реконструкция Южного речного вокзала началась в апреле 2021 года, его планируется открыть летом 2023-го. О работе реставраторов рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 6 декабря.

В данный момент готовность проекта составляет 80 процентов. Рабочие приступили к финальному этапу реконструкции — внутренней отделке.

По задумке архитекторов, в обновленном Южном речном вокзале должны сохраниться архитектурные идеи 1980-х годов. Так, настоящую «частичку» исторического здания вокзала можно найти на втором этаже — оригинальный фрагмент кирпичной стены 1985 года.

— Основная идея состояла в том, чтобы интерьер был даже немного экспериментальным для вокзала, но при этом современным, лаконичным и практичным, — подчеркнула директор Южного речного вокзала и руководитель проекта реставрации Анна Данилова.

На нижнем ярусе здания расположатся кассы, магазинчики, кафе, офисы круизных туроператоров и зона ожидания, на втором — культурный сектор. На козырьке вокзала, куда можно выйти со второго этажа, разместят филиал Музея транспорта Москвы, а на третьем этаже оборудуют экспериментальное пространство. Крышу речного вокзала превратили в смотровую площадку.

Прилежащую территорию здания также благоустроили, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что последнюю из пяти скульптур — символ Балтийского моря — вернули на Южный речной вокзал.

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