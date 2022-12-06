Москвичи рассказали о преимуществах «Электронного дома»

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С помощью цифровой платформы «Электронный дом», заработавшей в ноябре 2020 года, горожане могут подать заявку о неполадках в квартире, подъезде и во дворе, оплатить жилищно-коммунальные услуги, узнать новости дома и района, обратиться в управляющую организацию, провести опрос и общее собрание собственников в электронной форме и многое другое. Об этом рассказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления», ответственного за развитие платформы «Электронный дом», Александр Пищелко.

— «Электронный дом» стал для москвичей незаменимым инструментом, с помощью которого можно просто, эффективно и безопасно управлять своим жильем в многоквартирном доме онлайн. Для доступа к возможностям сервиса необходимо подтвердить свой адрес, поэтому все пользователи могут быть уверены, что на платформе присутствуют только их реальные соседи, — отметил он.

Александр Пищелко уточнил, что люди со стороны не смогут подключиться к чату, принять участие в опросе или воспользоваться другими функциями платформы.

По его словам, количество домов, жители которых подключились к «Электронному дому», превысило 90 процентов. Общее количество пользователей платформы превышает 700 тысяч человек.

Возможности сервиса постоянно расширяются. В этом году в нем появились общедомовые чаты, которые позволяют соседям общаться друг с другом. Помимо этого, заработал чат-бот, помогающий найти ответы на вопросы о работе платформы, содержании дома и услугах жилищно-коммунального хозяйства.

За активное участие пользователи получают баллы, которые они могут обменять на сувениры или услуги, а также направить на благотворительность через платформу «Миллион призов», передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что единый диспетчерский центр (ЕДЦ) начал принимать обращения жителей Москвы по вопросам содержания придомовых территорий зимой.