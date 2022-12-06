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Овчинский: Фотовыставка «Вкусная Москва» открылась в метро

Полина Французова
Город
Овчинский: Фотовыставка «Вкусная Москва» открылась в метро
Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики

Фотоэкспозиция «Вкусная Москва» открылась в переходе столичного метро между станциями «Выставочная» и «Деловой центр». С 6 по 20 декабря пассажиры могут поближе познакомиться с работой московских производителей пищевых продуктов. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

История пищевой промышленности Москвы началась еще до революции. Некоторые предприятия, открывшиеся в эпоху промышленного переворота 19 века, работают и сегодня. Среди них – кондитерский комбинат «Добрынинский», кондитерский концерн «Бабаевский», Мелькомбинат в Сокольниках и многие другие.

Глава ведомства добавил, что сегодня свыше 200 московских высокотехнологичных фабрик и заводов выпускают хлебобулочную, молочную, мясную, рыбную продукцию, которая поставляется по всей стране.

— Например, за 10 месяцев текущего года мясоперерабатывающие предприятия изготовили свыше 250 тысяч тонн колбас, кондитеры произвели 170,7 тысячи тонн продукции, а пекари выпустили 375 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий, — сказал Овчинский.

Овчинский: Фотовыставка «Вкусная Москва» открылась в метро Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики

В частности, «Останкинский завод бараночных изделий», чьи сушки можно купить во всех регионах страны, производит свыше 300 тысяч штук мучных изделий в день.

Столичный мясоперерабатывающий завод «Царицыно» ежедневно выпускает около 300 тонн колбасы – это чуть больше 200 российских внедорожников «Нива».

В городском НИИ Хлебопекарной промышленности помимо обычного хлеба производят изделия для космонавтов. Более 60 лет с конвейеров сходят мини-буханки весом 4,5 грамма и со сроком годности целых 15 месяцев.

На выставке жители и гости столицы также узнают о необычной продукции предприятий: так, свежие овощи и салаты в Агрохолдинге «Московский» производят при помощи специальных насекомых, которых также выращивают в лаборатории предприятия. Эти насекомые борются с вредителями — энтомофагами.

Увидеть, как производят хлеб и другие продукты питания, можно вживую во время экскурсий на предприятия в рамках проекта «Открой#Моспром». Туры также проводятся и на другие предприятия города: от косметической до автомобилестроительной отрасли.

Еще больше интересных фактов представлено на фотовыставке в столичном метрополитене.

Фотография Метро Продукты
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