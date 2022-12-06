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NYT: Россия производит производит крылатые ракеты, несмотря на санкции Запада

Георгий Соланович
В мире
NYT: Россия производит производит крылатые ракеты, несмотря на санкции Запада
Фото: Минобороны РФ

Россия продолжает производство крылатых ракет, несмотря на западные санкции на поставки электроники, пишет The New York Times.

По данным источников издания, как минимум одна из ракет Х-101, выпущенная по объектам инфраструктуры Украины, была произведена «не позднее октября 2022 года».

В NYT напомнили, что РФ из-за санкций не может получать полупроводники и иные электронные компоненты. Так, предполагает издание, либо Москва наладила альтернативные каналы поставок электроники, либо имела ее значительные запасы до начала спецоперации.

Этим летом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что последствия санкций против России дадут о себе знать в долгосрочной перспективе. При этом Боррель отметил, что некоторые меры сильно мешают РФ уже сейчас. Так, эмбарго на поставки полупроводников ограничивает производство в стране высокоточных ракет.

Тем не менее дипломат подчеркнул, что в полной мере последствия санкций будут заметны через время.

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