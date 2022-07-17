Боррель призвал ЕС подождать эффекта санкций против России

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Последствия санкций против России дадут о себе знать в долгосрочной перспективе. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в воскресенье, 17 июля.

— У нас нет другого выбора. Позволить России одержать верх означало бы позволить ей разрушить наши демократии и саму основу международного миропорядка, основанного на правилах, — подчеркнул он.

Последствия некоторых мер, считает он, можно наблюдать уже сейчас, однако в полной мере они будут заметны через время. Так, эмбарго на поставки полупроводников в Россию ограничивает производство в стране высокоточных ракет, передает слова Борреля РБК.

17 июля сообщалось, что ЕС оставил лазейку в санкциях для покупки золота из России. Так, в проекте санкций говорится, что будет введен запрет на приобретение, импорт и передачу напрямую золота, если оно вывозится из России или при экспорте в ЕС через третью страну. При этом исключение ювелирных изделий из списка является значительной лазейкой, чтобы обойти новые меры.

До этого агентство Reuters сообщило, что ЕК планирует смягчить часть введенных в отношении Москвы санкций. По имеющейся информации, планируется внести изменения в режим санкций таким образом, чтобы они не касались экспорта продовольствия и зерна из России. Также ЕК намерена ввести новые дополнительные антироссийские рестрикции, которые затронут золото, химикаты и машиностроение.