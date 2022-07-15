Reuters: Еврокомиссия смягчит некоторые санкции против России

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Еврокомиссия (ЕК) планирует смягчить часть введенных в отношении Москвы санкций. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По имеющейся информации, планируется внести изменения в режим санкций таким образом, чтобы они не касались экспорта продовольствия и зерна из России. Кроме того, Еврокомиссия намерена ввести новые дополнительные антироссийские рестрикции, которые затронут золото, химикаты и машиностроение, передает ТАСС.

До этого стало известно о том, что Евросоюз (ЕС) обсуждает снятие санкций с ряда россиян. В настоящее время около 30 граждан РФ обратились в суд с требованием убрать их из санкционных списков, при этом еще десять человек заявили об этом напрямую в ЕС.

Россия, как считают эксперты, может выиграть войну санкций. Крупнейший в мире немецкий химкомплекс BASF допустил закрытие из-за нехватки газа. Министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен предостерег, что в странах Европы будет «быстро распространяться» газовый кризис. По мнению экономистов, в ближайшие месяцы европейцы будут вынуждены мириться с Россией, чтобы сберечь свои промышленность и энергетику.