Вам с газом или без: энергетические санкции способны обрушить европейскую промышленность

Фото: shutterstock

Россия, как считают эксперты, может выиграть войну санкций. Крупнейший в мире немецкий химкомплекс BASF допустил закрытие из-за нехватки газа. Министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен предостерег, что в странах Европы будет «быстро распространяться» газовый кризис. По мнению экономистов, в ближайшие месяцы европейцы будут вынуждены мириться с Россией, чтобы сберечь свою промышленность и энергетику.

Европейский союз (ЕС) стоит на грани энергетического кризиса. Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на ассоциацию Gas Infrastructure Europe, что сокращение поставок российского природного газа вынудило ряд членов объединения начать использовать топливные резервы, заготовленные на зиму.

Австрия, Германия, Италия и Франция недополучают голубое топливо, поскольку компания «Газпром» из-за проблем с ремонтом приостановила работу газовых турбин Siemens. Агрегаты нужно регулярно ремонтировать, для чего ключевое оборудование было направлено в Монреаль на техобслуживание. Однако из-за введенных Канадой санкций агрегаты не могут вернуться.

Власти Италии и вовсе рассматривают возможность объявления тревоги из-за сокращения объема поставок газа из России.

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов рассказывает:

— В Европе действительно назревает энергетический кризис. Газа не хватает, поэтому электричество все чаще вырабатывается с помощью угля, который опять же закупают в России, США и Колумбии. Но уголь из-за высокого спроса тоже стал дорогим — до 400 долларов за тонну, это очень много.

Прощайте, зеленые фантазии

Кандидат экономических наук преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев пояснил, что европейское общество сейчас находится в стадии крушения иллюзий.

— Последние четверть века Западная Европа буквально молилась на зеленую энергетику. Считалось, что ветряки, солнечные панели и электростанции, работающие на энергии приливов и отливов, создадут экологический рай на Земле. Это был один из главных европейских мифов, — пояснил эксперт. — И вдруг случилась холодная зима 2021–2022 годов. Стало ясно, что в Скандинавии, например, энергетических мощностей катастрофически не хватает. Энергию стали докупать, цены на нее выросли, а вслед за ними и тарифы на жилищно-коммунальные услуги. А когда возникли украинский кризис и проблемы с газом, разразилась настоящая катастрофа: пришлось расконсервировать допотопные кочегарки и топить их углем. Для европейского сознания это примерно то же самое, что разжечь посреди дома костер, чтобы согреться.

Как рассказал эксперт, разгорелся скандал и в США. Джо Байдена обвинили в нарушении его предвыборных обещаний по климату и сокращению добычи полезных ископаемых. Дело в том, что министерство, отвечающее за земли и природные ресурсы, предложило пробурить в Мексиканском заливе десять новых скважин — чтобы добывать нефть, которой Штатам теперь не хватает.

— Скандал происходит колоссальный, ведь именно в Мексиканском заливе в 2010 году случилась одна из самых крупных экологических катастроф в истории человечества: из-за аварии на нефтедобывающей платформе в воду попало несколько миллионов баррелей нефти, — пояснил Кудрявцев. — Но Байдену нужно как-то сдержать рост цен на бензин, и он вынужден просто забыть и про экологию, и про зеленую энергетику.

Забывают про нее и европейцы. Ведь, помимо расконсервации угольных котельных, они вынуждены покупать СПГ — сжиженный природный газ, при добыче и транспортировке которого активно разрушается озоновый слой.

Фото: shutterstock

Накануне социального взрыва

Александр Фролов рассказал о нескольких возможных сценариях развития событий в ЕС в связи с надвигающимся газовым дефицитом.

— Спрос на газ в Европе уже сейчас падает. Объясняется это тем, что высокие цены не позволяют многим промышленным потребителям полноценно работать, и они вынуждены приостанавливать свое производство, — пояснил эксперт.

Британская CF Industries, одна из ведущих мировых компаний по производству удобрений и химикатов, закрыла два завода. Позже ряд мощностей отключил немецкий химический концерн BASF SE. Сталелитейный холдинг Celsa собирается приостановить работу предприятия в Барселоне. Норвежская Yara International ASA сократила выпуск минеральных удобрений на 40 процентов.

— Дело не в том, что не хватает газа, он есть, в том числе и российский. Просто на фоне всего происходящего стоить стал слишком дорого, — пояснил Виктор Кудрявцев. — При 1300– 1700 долларах за 1000 кубометров производство становится нерентабельным. Чтобы заводы вновь начали работать, газ должен подешеветь. А этого не происходит. Как пояснил Александр Фролов, европейцы готовы и дальше покупать СПГ вместо газа из российских труб, да вот беда — стоит он намного дороже.

— Нет, поставщики СПГ готовы сделать скидку. Но тогда, во-первых, европейцам придется вложиться в строительство инфраструктуры для масштабных поставок этого газа, а во-вторых, заключить долгосрочные, на 15–20 лет, договоры. А они этого не хотят: и затраты высокие, и риски. Вся эта ситуация выглядит тем более нелепо, что уже есть готовый «Северный поток — 2» — нужно только вентиль открыть. При таком раскладе ЕС получит 160 миллионов кубов газа в сутки, что полностью удовлетворит спрос Италии, Германии, Нидерландов и других государств. В общем, Европе и хочется, и колется. И непонятно, как дальше жить.

Снижение поставок газа из России привело к увеличению риска снижения экономического роста в Европе. Об этом сообщил британский Центр исследований экономики и бизнеса.

«Риск экономического спада в Европе этой зимой оценивается примерно в 40 процентов, отчасти из-за зависимости большинства стран Восточной и Центральной Европы от российского газа», — отметили в исследовании.

По данным аналитиков центра, при прекращении поставок из России многим странам придется закрыть предприятия промышленности. При этом чем больше зависимы предприятия от газа, тем хуже будут последствия. Например, в Германии зависимость промышленности от российского газа оценивается в 37 процентов, в Италии — в 25 процентов

— Но если запустят «Северный поток — 2», то начнут говорить, что Европа поддалась давлению России, несмотря на боевые действия. Это станет локальным, но очень крупным поражением ЕС, — пояснил Александр Фролов. — В общем, самое простое в техническом плане решение в политическом — самое сложное.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Чтение Апокалипсиса вслух

Чтобы получить российский газ, Германии нужно уговорить Канаду отремонтировать газовые турбины Siemens. А еще Евросоюзу было бы крайне желательно договориться с Украиной. Если Киев снимет свои возражения по прокачке газа через ЛНР, через газоизмерительную станцию «Сохрановка», то это даст дополнительно около 35 миллионов кубометров газа в сутки.

— Это, конечно, не 100 миллионов на «Северном потоке», но тоже существенные объемы. Плюс можно еще увеличить поставки через газоизмерительную станцию «Суджа», через нее можно пустить еще где-то 30 миллионов кубических метров в сутки. Где-то 60–65 миллионов кубов в сутки могут дополнительно пойти по Украине. Это частичное решение проблемы как минимум для двух стран — Австрии и Италии, — отметил Александр Фролов.

Если этот сценарий реализуется, то осенью относительно благополучной ситуация будет в Центральной и Юго-Восточной Европе.

Эксперт, впрочем, считает наиболее вероятным сценарий, при котором европейцам не удастся «продавить» Киев. Не решится проблема с Канадой, поэтому «Северный поток» будет частично простаивать. А «Северный поток — 2» вообще останется вне эксплуатации. В таком случае в относительно благополучном положении окажутся Балканы и Венгрия, которая тоже может получать газ по «Турецкому потоку».

— При этом Западная, Южная и Северная Европа испытывают острый дефицит, который невозможно компенсировать ни поставками из Алжира, ни поставками сжиженного природного газа, пояснил Александр Фролов. — Дефицит будут испытывать Италия, Германия и Франция. На Париж к тому же будет оказываться дополнительное давление из-за проблем с атомной генерацией. Франция в последние 1,5–2 года находится в каком-то странном подвешенном состоянии, которое касается возможности полноценной эксплуатации их атомных электростанций. Периодически их приходится отключать, что увеличивает нагрузку на ископаемые виды топлива. Кроме того, это снижает возможности по экспорту электроэнергии, то есть по стабильному снабжению, например, Великобритании. В сложном состоянии оказывается еще и Лондон, который тоже получал российский газ по своповым операциям, проводимым Нидерландами. Польша также будет испытывать острый дефицит, поскольку она получает газ через Германию, а возможности Берлина по закупке газа резко упадут.

По мнению эксперта, при этом варианте будет наблюдаться резкий рост цен — даже выше, чем мы наблюдаем сейчас. Нехватка предложения уже спровоцировала рост котировок в Европе, что вызвало рост котировок в Азии.

— Беда не приходит одна. 8 июня на заводе Freeport LNG в США, где производят сжиженный газ, произошли взрыв и пожар. А это очень крупное предприятие, и восстановят его, по прогнозу, только к концу года. Это значит, что возник недостаток СПГ, что оказало дополнительное давление на рынок и усугубило ситуацию, — пояснил Александр Фролов. — Уже сейчас Европа и Азия вступают в ценовую войну и вот-вот начнут «перетягивание газового каната» посредством повышения цен.

Замминистра энергетики РФ Павел Сорокин убежден:

— Европейские страны стреляют себе в ногу, отказываясь от дешевого российского газа и переходя на более дорогие источники энергии. Ведь это решение в первую очередь вредит их потребителям. Сорокин подчеркнул, что Россия не может запретить Европе этот переход, но она должна извлечь из него максимальную выгоду, продавая европейцам уже более дорогие энергоносители. Например, уголь. Захотели — покупайте.

— Прогноз развития европейской экономики на ближайшие годы я бы сравнил с чтением Апокалипсиса вслух, — рассуждает Виктор Кудрявцев. — Любое производство в Европе и так дороже, чем в Азии. Сотрудникам нужно платить более высокую зарплату, выше расходы на содержание производственных и офисных помещений, значительно выше налоговая нагрузка. А теперь еще и резко подорожали энергоресурсы! В Нидерландах, например, из-за подорожания газа готовятся закрывать крупнейшую в Европе сеть теплиц, что может отразиться на ценах на продукты питания. В Великобритании забастовали сотрудники железных дорог и метро, начав крупнейшую за 30 лет стачку. В забастовке участвуют 40 тысяч человек, потому что их компания — Network Rail — планирует уволить 1800 сотрудников, увеличить продолжительность рабочей недели и заморозить зарплаты. И все это только начало. Экономика, в том числе европейская и американская, так и не оправилась от последствий пандемии. А тут еще и энергетический кризис. Надеюсь, что у европейцев хватит разума снять с России санкции и его избежать. Это в их интересах.

КСТАТИ

Россия готова стать лидером и на рынке СПГ — сжиженного природного газа. Об этом заявил замначальника департамента «Газпрома» Кирилл Полоус.

— Надо думать, куда Россия будет продавать газ. Надо делать СПГ. Сегодня мы крупнейшие экспортеры газа в мире. Сколько потеряем трубопроводного газа, столько надо производить СПГ. И решения надо принимать бегом, — заявил Полоус на круг лом столе в Госдуме.

Пока бесспорный мировой лидер на рынке СПГ — Катар. Его быстро догоняет Австралия. Большими мощностями для сжижения обладают также Малайзия, Индонезия, Алжир и Нигерия. США в данный момент занимают седьмое место среди крупнейших в мире производителей и экспортеров сжиженного газа. Россия пока на восьмом месте.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Зависимость многих стран Европы от российского газа считается критической. Так, по данным Евростата, весь потребляемый газ поступает из России в такие страны, как Босния и Герцеговина, Северная Македония и Молдавия. В Финляндии 94 процента потребляемого газа — из России. В Латвии — 93 процента, в Сербии — 89, в Эстонии, Болгарии и Словакии — от 70 до 79 процентов. От 64 до 68 процентов — в Австрии, Чехии и Хорватии. В Греции и Германии из России примерно половина всего потребляемого газа. В Италии — 46 процентов. 40–41 процент — в Словении, Польше, Венгрии и Литве. Во Франции — около четверти.