Bloomberg: ЕС ведет переговоры о снятии санкций с некоторых россиян

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Евросоюз (ЕС) обсуждает снятие санкций с ряда россиян. Об этом в четверг, 14 июля, сообщило агентство Bloomberg.

— Евросоюз обсуждает снятие санкций, которые он ввел против ряда россиян. После того как юристы блока выяснили, что меры могли быть введены на слабых основаниях, — отмечается в публикации.

Так, в настоящее время около 30 россиян обратились в суд с требованием убрать их из санкционных списков. При этом еще десять человек заявили об этом напрямую в ЕС.

Юридическая служба Еврокомиссии сообщила, что часть данных запросов оправдана, так как представленная россиянами информация свидетельствует о слабых и неверных основаниях, передает РИА Новости.

14 июля стало известно, что ЕС готовится в течение недели представить и одобрить седьмой пакет антироссийских санкций. Уточняется, что подготовка постоянных представителей европейских стран к новому санкционному пакету возобновится 14 и 15 июля.

Меры могут одобрить к середине следующей недели. Пакет может включать в себя такие меры, как запрет на импорт золота из России.