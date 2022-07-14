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СМИ: ЕС одобрит седьмой пакет санкций против России в течение недели

Полина Долганова
В мире
СМИ: ЕС одобрит седьмой пакет санкций против России в течение недели
Фото: flickr/minoritenplatz8

Европейский союз (ЕС) готовится в течение недели представить и одобрить седьмой пакет антироссийских санкций. Об этом в четверг, 14 июля, сообщил портал Euractiv со ссылкой на источники в дипломатии ЕС.

Уточняется, что подготовка постоянных представителей европейских стран к новому санкционному пакету возобновится 14 и 15 июля. Меры могут одобрить к середине следующей недели. Предполагается, что пакет может включать такие меры, как запрет на импорт золота из России, передает РИА Новости.

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не собирается воевать с Россией. По его словам, главным ответом на российскую спецоперацию на Украине будут оставаться санкции.

Некоторые западные страны и их компании начали вводить антироссийские санкции после действий России на международной арене. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.

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