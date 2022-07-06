Боррель заявил, что Евросоюз не собирается воевать с Россией

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Европа не хочет вести войну с Россией, главным ответом на российскую спецоперацию на Украине будут оставаться санкционные меры. Об этом в среду, 6 июля, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

— Мы начали переходить от намерений к действиям, показав, что, когда нас провоцируют, Европа может ответить, — заявил политик.

Он добавил, что санкционное давление на Россию уже начало действовать и будет продолжаться, передает РИА Новости.

До этого Боррель заявил, что Европейский союз обязан приложить все возможные усилия для поддержания диалога с российской стороной, поскольку рано или поздно западным странам предстоит уживаться в одном мире с Москвой. Глава дипломатии Евросоюза подчеркнул, что каналы двусторонней связи с Россией по-прежнему открыты, а дипломатическая работа продолжается. Так, по его словам, в настоящее время в РФ прибыли представители ООН, ведущие переговоры относительно экспорта украинских зерновых культур.

3 июля французская газета Le Monde написала, что попытки стран Запада превратить Россию в изгоя привели к изоляции самих западных государств на мировой арене.