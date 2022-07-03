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Le Monde: Единство Запада в противостоянии с Россией обернулось для него изоляцией

Александр Афонин
В мире
Le Monde: Единство Запада в противостоянии с Россией обернулось для него изоляцией
Фото: flickr/european_parliament

Попытки стран Запада превратить Россию в изгоя привели к изоляции самих западных государств на мировой арене. Об этом сообщила французская газета Le Monde в воскресенье, 3 июля.

Автор статьи заметил, что недавнее выступление президента Украины Владимира Зеленского перед представителями Африканского союза не вызвало потока солидарности. Лидеры страны поступили наоборот: вежливо приняли послание украинского лидера.

В связи с этим единство западных стран в противостоянии с Россией привело к изоляции. По словам журналиста, оно лишь продолжает усиливаться. На данный момент ряд стран Африки, Азии и Латинской Америки стоят перед выбором между Западом и Москвой.

Играет роль и тот факт, что для большинства стран гораздо важнее решить вопросы экономики, чем выяснять, кто прав, а кто нет в конфликте на Украине. Автор отметил, что даже некоторые союзники США в лице Саудовской Аравии, ОАЭ и Израиля отвергают призывы ввести санкции против России, стремясь сохранить с ней связи, передает РИА Новости.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что решение президента России Владимира Путина о специальных экономических мерах в отношении месторождений «Сахалина-2» способно развернуть борьбу между странами Запада и Японией за энергоресурсы. По словам аналитиков, решение российского лидера сузит мировые топливные рынки для западных стран.

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