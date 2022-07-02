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Bloomberg: Указ Путина о «Сахалине-2» развернул борьбу между Западом и Японией

Александр Афонин
В мире
Bloomberg: Указ Путина о «Сахалине-2» развернул борьбу между Западом и Японией
Фото: Администрация президента РФ

Решение президента России Владимира Путина о специальных экономических мерах в отношении месторождений «Сахалина-2» способно развернуть борьбу между странами Запада и Японией за энергоресурсы. Об этом сообщило агентство Bloomberg в субботу, 2 июня.

— Если проект «Сахалин-2», поставлявший топливо в Японию по конкурентным ценам, находится в таком подвешенном состоянии, спотовые цены могут вырасти дальше и спровоцировать панику, — говорится в сообщении.

По словам аналитиков, решение российского лидера сузит мировые топливные рынки для Запада. Это может спровоцировать развитие конкуренции между Европой и Японией за альтернативные источники импорта. Кроме того, подобный шаг способен подтолкнуть Токио к покупке газа на других, более загруженных рынках, передает РИА Новости.

30 июня Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере из-за недружественных действий некоторых зарубежных государств и международных организаций. Согласно тексту указа, права на компанию «Сахалин энерджи» перейдут во владение государства.

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