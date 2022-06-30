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Президент России указом передал все права на «Сахалин энерджи» государству

Егор Провоторов
Политика
Президент России указом передал все права на «Сахалин энерджи» государству
Фото: Администрация президента РФ

В четверг, 30 июня, президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в топливо-энергетической сфере из-за недружественных действий некоторых зарубежных государств и международных организаций. Согласно тексту указа, права на компанию «Сахалин энерджи» перейдут во владение государства.

— Правительство Российской Федерации создает российское общество с ограниченной ответственностью (ООО), которому на основании настоящего указа переходят все права и обязанности «Сахалин энерджи инвестмент компани, лтд». ООО создается в порядке, установленном правительством Российской Федерации. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с соглашением. Правительство РФ не является учредителем (участником) общества, — говорится в тексте указа.

Таким образом, имущество компании переходит в собственность государства. Согласно тексту документа, «Газпром Сахалин холдинг» получит в вышеуказанной компании по Сахалину-2 долю, пропорциональную той, что была у организации в «Сахалин энерджи».

Также российский лидер рассказал, что Россия не вводила ограничений на экспорт удобрений. При этом Путин добавил, что подобное заявление относится и к экспорту продовольствия.

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