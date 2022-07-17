Politico: ЕС оставил лазейку в санкциях для покупки золота из России

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Запрет на закупки золота в рамках седьмого пакета санкций против России не будет распространяться на ювелирные украшения. Об этом в воскресенье, 17 июля, сообщило издание Politico.

Так, журналисты ссылаются на подготовленный Еврокомиссией (ЕК) проект эмбарго. В проекте санкций говорится, что будет введен запрет на приобретение, импорт и передачу напрямую золота, если оно вывозится из России или при экспорте в ЕС через третью страну.

Уточняется, что в приложении перечислено золото в порошке, необработанное золото, золотые заготовки, золотой лом и монеты. По данным Politico, исключение ювелирных изделий из списка является значительной лазейкой, чтобы обойти новые меры, пишет ТАСС.

15 июля ЕК предложила новый пакет санкций против России. Отмечается, что новый запрет вводится на импорт российского золота, а также он усилит контроль за экспортом продукции и технологий военного и двойного назначения.

Агентство Reuters сообщило, что Еврокомиссия (ЕК) планирует смягчить часть введенных в отношении Москвы санкций. По имеющейся информации, планируется внести изменения в режим санкций таким образом, чтобы они не касались экспорта продовольствия и зерна из России.

Кроме того, ЕК намерена ввести новые дополнительные антироссийские рестрикции, которые затронут золото, химикаты и машиностроение.