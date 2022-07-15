Еврокомиссия предложила новый пакет антироссийских санкций

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Европейская комиссия (ЕК) предложила новый пакет санкций против России. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в пятницу, 15 июля.

— Сегодняшнее предложение представит новый запрет на импорт российского золота и усилит контроль за экспортом продукции и технологий военного и двойного назначения, — заявила она.

По словам главы Еврокомисии, санкции не направлены на ограничения российской торговли сельскохозяйственными продуктами с другими странами.

Также отмечается, что данное решение должно быть утверждено Советом ЕС до конца июля, передает ТАСС.

До этого представитель ЕК Дана Спинант отказалась комментировать работу над новыми антироссийскими санкциями, но заверила, что на данный момент активно решается этот вопрос. Кроме того, в ЕС предложили продлить действующие экономические санкции против России до конца января 2023 года. Они действуют уже более семи лет и направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов России. Например, введен запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения.