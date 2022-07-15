В ЕК отказались комментировать новые санкции против России

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В Еврокомиссии (ЕК) не стали комментировать работу над новыми антироссийскими санкциями. Об этом в пятницу, 15 июля, заявил представитель ЕК Дана Спинант.

— Мы можем комментировать только предложения, которые мы уже сделали, мы не комментируем работу, которая идет или какие-либо будущие санкции. Вы только можете быть уверены, что мы сосредоточены на эффективности наших санкций, — отметила она.

Также представитель ЕК подчеркнула, что на данный момент ведется активная работа по данному вопросу, но анонсировать пока нечего, передает РИА Новости.

14 июля стало известно, что Евросоюз (ЕС) готовится в течение недели представить и одобрить седьмой пакет антироссийских санкций. Уточняется, что подготовка постоянных представителей европейских стран к новому санкционному пакету возобновится 14 и 15 июля.

Меры могут одобрить к середине следующей недели. Пакет может включать в себя такие меры, как запрет на импорт золота из России.

При этом в ЕС обсуждается снятие санкций с ряда россиян. В настоящее время около 30 граждан РФ обратились в суд с требованием убрать их из санкционных списков, при этом еще десять человек заявили об этом напрямую в ЕС.