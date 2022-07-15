ЕК предложила продлить антироссийские санкции до конца января 2023 года

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Европейская комиссия (ЕК) предложила продлить действующие экономические санкции против России до конца января 2023 года. Об этом стало известно в пятницу, 15 июля.

Отмечается, что данные санкции действуют уже более семи лет и направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов России. Так, для некоторых банков и компаний ограничен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, также введен запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения. Кроме того, Евросоюз ограничил доступ к ряду технологий и сервисов для добычи и разведки нефти. Срок действия этих санкций истекал в конце июля, передает РИА Новости.

14 июля сообщалось о том, что Евросоюз (ЕС) готовится в течение недели представить и одобрить седьмой пакет антироссийских санкций. Уточняется, что подготовка постоянных представителей европейских стран к новому санкционному пакету возобновится 14 и 15 июля.

При этом представитель ЕК Дана Спинант отказалась комментировать работу над новыми антироссийскими санкциями, но заверила, что на данный момент активно решается этот вопрос.