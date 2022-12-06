Капремонт дома 1910 года завершили в центре Москвы

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Лялин переулок, 8с2 Карта всех событий

Специалисты в рамках программы капремонта жилого фонда завершили работы по обновлению дома 1910 года постройки в Лялином переулке в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе фонда капитального ремонта столицы во вторник, 6 декабря.

Рабочие обновили фасад и подвальное помещение, а также заменили трубы магистралей теплоснабжения.

— Для удобства жителей разбили работы по капремонту фасада на несколько этапов. Сначала тщательно очистили плоскости от накопившихся загрязнений, обработали их антигрибковым составом. После провели ремонт кирпичной кладки и заполнили выветренные швы. Затем на парадный фасад нанесли новый штукатурный и красочный слои, — пояснил замгендиректора ФКР Москвы Владимир Кожиченков.

По его словам, после завершения основных работ специалисты сделали на фасаде плиточное покрытие цоколя здания, обновили откосы, заменили водосточные трубы, отремонтировали балконные плиты и установили новые окна. Историческое колористическое решение дома было сохранено, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно депутат Мосгордумы Александр Козлов сообщил, что используемые при проведении капитального ремонта в Москве современные технологии и материалы позволяют улучшить качество работ и обеспечить энергоэффективность зданий.