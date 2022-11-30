Александр Козлов: Использование современных технологий позволяет улучшить качество капремонта

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Используемые при проведении капитального ремонта в Москве современные технологии и материалы позволяют улучшить качество работ и обеспечить энергоэффективность зданий. Об этом в среду, 30 ноября, сообщил депутат Мосгордумы Александр Козлов.

— В этом году в Москве приведены в порядок фасады 1,4 тысячи жилых домов, при этом для каждого типа фасада использовались технологии, которые позволяют сохранить как технические характеристики, так и внешний облик домов, — рассказал он.

По словам депутата, кирпичные дома обязательно подвергаются гидрофобизации. Так удается защитить их поверхность от попадания влаги. Также в Москве много домов, облицованных мелкой керамической плиткой. Для них при обновлении используется полимерцементная смесь на армирующей сетке.

В этом сезоне в Москве провели капитальный ремонт 1179 кровель общей площадью 1,7 миллиона квадратных метров. Специалисты проводят полную замену кровельного покрытия и ремонт стыков плит, мест примыкания кровли к фронтонам и карнизам, проверяют и при необходимости меняют ограждение.

Сбережение ресурсов и повышение энергоэффективности здания — это ключевой принцип при проведении работ по капитальному ремонту в столице, передает слова депутата Козлова агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что специалисты в рамках столичной программы капремонта жилого фонда завершили работы по обновлению дома № 23 на 4-й Парковой улице, построенного в неоклассическом стиле.

Кроме того, рабочие завершили капитальный ремонт дома № 15, который был построен в Колокольниковом переулке в 1917 году в неоклассическом стиле. Работы также были разделены на несколько этапов.