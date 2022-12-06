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Свыше 35 тысяч школьников написали тренировочный ЕГЭ по профильной математике в Москве

Араз Салехов
Город
Свыше 35 тысяч школьников написали тренировочный ЕГЭ по профильной математике в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Свыше 35 тысяч московских школьников приняли участие в написании общегородской контрольной работы в формате ЕГЭ по профильной математике. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

— В Москве для проведения мероприятий было организовано более 340 пунктов проведения экзаменов. Контрольные работы в формате ЕГЭ помогают выпускникам почувствовать атмосферу экзамена и познакомиться с особенностями государственной итоговой аттестацией в 2023 году, — рассказал первый заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин.

Участниками события стали одиннадцатиклассники, которые зарегистрировались на единый государственный экзамен по этому предмету. Как уточняется, профильная математика необходима тем выпускникам, которые поступают на технические и инженерные специальности, некоторые направления в области экономики, социологии и других наук, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, Постульгин рассказал, что свои результаты участники смогут узнать не позднее 16 декабря в личном кабинете на mos.ru. Как уточняется, контрольная работа по профильной математике станет вторым для столичных 11-классников «тренировочным экзаменом» в этом учебном году: ранее свыше 66 тысяч будущих выпускников написали контрольную по русскому языку.

ЕГЭ учащиеся Москва математика
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