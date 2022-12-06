Андрей Бочкарев: С начала года в Москве разрешили строительство свыше 14,3 миллиона квадратных метров недвижимости

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Объем перспективного строительства в столице за 11 месяцев 2022 года вырос на 17,8 процента по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года и составил более 14,3 миллиона квадратных метров. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— С января по декабрь этого года выдано 550 разрешений на строительство объектов общей площадью около 14,32 миллиона квадратных метров. Это на 17,8 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года — тогда было выдано 544 разрешения на строительство около 12,15 миллиона квадратных метров, — рассказал заммэра.

По его словам, общий объем объектов, строительство которых было инициировано в этом году, включает 196 многоквартирных домов общей площадью более 10 миллионов квадратных метров, в том числе порядка 40 объектов по программе реновации, 55 учреждений медицины и образования, а также дороги, объекты метро и другое.

Глава строительного комплекса уточнил, что лидером по выданным разрешениям на строительство оказалась Новая Москва с показателем 151 документ на общую площадь 3,5 миллиона квадратных метров. В первую тройку также вошли Западный административный округ — 67 разрешений на площадь около 1,8 миллиона квадратных метров и Южный округ с 49 разрешениями на 1,6 миллиона квадратных метров.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко добавил, что среди объектов, которые начали строить в текущем году, большая доля социальных.

— Например, стартовало возведение 22 детских садов, из которых 16 возводятся инвесторами в рамках строящихся жилых кварталов, 21 школа, пять поликлиник и детский корпус больницы в Коммунарке, — отметил он.

По словам председателя комитета, также были оформлены разрешения на строительство пяти районных физкультурных комплексов, центральной арены стадиона «Торпедо» имени Э. А. Стрельцова на юге Москвы, ледового дворца для Центра спорта и образования «Самбо-70» и спортивно-стрелкового клуба на территории «Лужников».

Столица является одним из строительных локомотивов страны. Так, с начала 2022 года в городе возвели и ввели в эксплуатацию свыше 11 миллионов квадратных метров различной недвижимости. Заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что почти 5,9 миллиона «квадратов» из общего объема ввода пришлось на жилые дома.