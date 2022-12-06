Мошенники украли у столичной пенсионерки более 100 тысяч рублей

Фото: depositphotos

Россия, Москва, улица Маршала Неделина Карта всех событий

Телефонные мошенники украли у пенсионерки 105 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу полковник внутренней службы Владимир Васенин во вторник, 6 декабря.

По его словам, сперва 85-летней пенсионерке, проживающей на улице Маршала Неделина, позвонила злоумышленница и сделала вид, что является внучкой жертвы. Далее аферистка сообщила, что стала виновницей ДТП. Девушка заявила, что для спасения от уголовной ответственности нужно передать крупную сумму денег через курьера.

Доверчивая пожилая женщина испугалась за внучку и собрала 105 тысяч рублей, чтобы передать их некоему курьеру. Через некоторое время пенсионерка позвонила настоящей внучке и поняла, что ее обманули. Тогда москвичка обратилась в полицию.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого на Алтуфьевском шоссе. Им оказался 18-летний молодой человек. Он рассказал, что 70 тысяч рублей он перевел на указанный подельниками счет, а 35 тысяч оставил себе.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Похожая история произошла с другой столичной пенсионеркой. Злоумышленники действовали по той же схеме, однако запросили у жертвы почти миллион рублей. На этот раз, правда, удалось вычислить звонивших аферисток, их задержали.