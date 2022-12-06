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Приметы и советы

Иммунолог Жемчугов рассказал, как избежать серьезных осложнений при свином гриппе

Ирина Игнатенко
Общество
Иммунолог Жемчугов рассказал, как избежать серьезных осложнений при свином гриппе
Фото: depositphotos

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, как избежать летального исхода при заражении свиным гриппом.

По словам специалиста, чтобы распознать, чем именно заболел человек, нужно либо обратиться к врачам и провести лабораторную диагностику, либо воспользоваться тестом на грипп и ковид из аптеки. До прихода медиков можно принять противовоспалительные препараты, которые будут бороться с основными симптомами.

Не стоит переносить заболевание на ногах, лучше взять больничный.

Летальный исход от свиного гриппа становится более вероятен у пожилых людей или тех, кто имеет заболевания сердечно-сосудистой системы. При малейшем ухудшении самочувствия стоит задуматься о госпитализации, сообщает издание «Невские новости».

Свиной грипп поражает легкие схожим с «дельта»-штаммом коронавируса образом. Об этом рассказал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. Эксперт отметил, что риск тяжелых легочных осложнений после заражение свиным гриппом на порядок больше по сравнению с многими другими вариантами вируса, передает Nation news.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России за неделю выросла на 18,5 процента. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора. «Вечерняя Москва» узнала, какие вирусы атакуют горожан.

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