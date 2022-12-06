Варианты штаммов: какие вирусы атакуют россиян

Медсестра Марине Оганнисян прививает от гриппа москвича Вячеслава Екимова в одном из пунктов вакцинации / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России за неделю выросла на 18,5 процента. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора. «Вечерняя Москва» узнала, какие вирусы атакуют горожан.

В Москве статистика заболеваемости пока тревожная. Показатели растут как среди взрослых, так и детей. Более того, увеличивается как в целом количество заболевших, так и количество госпитализаций.

— Варианты штаммов гриппа, выявленные в этом году, отличаются от тех, что циркулировали в предыдущих эпидсезонах. Большую долю составляет штамм гриппа А (H1N1 или свиной грипп), — сообщили в столичном Департаменте здравоохранения.

Помимо свиного гриппа, отмечают эпидемиологи, выявлены мутации гриппа — еще два вида, которые ранее не встречались. В Роспотребнадзоре добавили, что в структуре респираторных вирусов негриппозной этиологии наиболее высокой остается доля риновирусов (18,1 процента), РС-вирусов (14 процентов), метап невмовирусов (12,1 процента), аденовирусов (9,7 процента).

В Департаменте здравоохранения Москвы рассказали о первых симптомах гриппа.

— Повышенная температура, кашель, боль в суставах, головная боль, упадок сил, — уточнил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы, главный врач Консультативно-диагностической поликлиники № 121 Андрей Тяжельников.

Медик подчеркнул, что заниматься самолечением категорически нельзя.

— Только врач может поставить корректный диагноз и назначить необходимый курс лечения, — отметил он.

Болезнь лучше предупредить, чем лечить. Самое надежное средство защиты — вакцинация. Прививку можно сделать в любой городской поликлинике. Также Андрей Тяжельников рекомендует в этом эпидемическом сезоне одеваться по погоде.

— Одежда должна содержать несколько слоев, чтобы в случае необходимости можно было снять свитер, но оставить ветрозащитную теплую куртку, — пояснил он. — Не забывайте носить шапку, шарф и перчатки.

Важно следить и за питанием. Оно, подчеркнул врач, должно быть сбалансированным и витаминизированным.

— Зимой не стоит начинать худеть. Пища должна содержать достаточное количество жиров, белков, углеводов и витаминов, — напомнил специалист.

А еще важно соблюдать правила гигиены: мыть руки с мылом, можно обрабатывать их антисептическими средствами. Не забывайте проветривать помещение как дома, так и на рабочем месте. И старайтесь по возможности не посещать места большого скопления людей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктория Преснякова, директор Ассоциации независимых аптек:

— Осенью и зимой спрос в аптеках на противовирусные препараты, на антимикробные препараты, а также витаминные комплексы традиционно растет. С уверенностью могу сказать, что препаратов в аптеках и на складах дистрибьюторов достаточно. Отрасль работает в штатном режиме. Без лекарств население не останется.

Больницы готовы

В связи с ростом заболеваемости гриппом и госпитализаций среди детей для обеспечения соответствующих мощностей в стационарах Департамент здравоохранения Москвы заблаговременно начал перепрофилирование коек в детских больницах. В городе открыто более 1600 коек, а в ближайшее время коечный фонд будет расширен до 2000 коек. Также для оказания помощи детям будет полностью перепрофилирована Детская больница Святого Владимира.

Там развернут более 500 коек. Также детей принимают: