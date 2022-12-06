«Заливала страдания алкоголем»: Волочкова призналась в проблемах со спиртным

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что в непростой период жизни находила утешение в алкоголе, однако смогла вовремя остановиться.

— У меня в жизни были непростые времена. Мне приходилось много страдать из-за несправедливости, и я заливала свои страдания алкоголем. Бывало — и чрезмерным его количеством, — рассказала она.

Однако артистка отметила, что позволяла себе выпить, лишь когда у нее не было запланировано спектаклей. В такие периоды она сидела дома с бокалом вина и кальяном.

— Я нормальный живой человек, не святая, — подчеркнула балерина.

При этом в какой-то момент Волочкова поняла, что пора брать себя в руки, и смогла остановиться. Она добавила, что трудные времена остались позади, передает Teleprogramma.pro.

До этого российская балерина ответила на критику, с которой на знаменитость обрушились пользователи Сети. На этот раз комментаторы обсудили обувь Волочковой — ботильоны на высоких каблуках и танкетках. В ответ на это артистка назвала критикующих «злобливыми бабами». Она посоветовала недоброжелателям примерить пуанты, а затем высмеивать ее наряды.