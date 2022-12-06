Французы восхитились видео с Путиным на Крымском мосту

Фото: Telegram / Кремль. Новости

Читатели французской газеты Le Figaro прокомментировали видео, запечатлевшее, как российский президент Владимир Путин проехал за рулем машины по отремонтированной полосе Крымского моста. Они пришли к выводу, что экономическая война против Москвы вредит только Западу.

— Россия за недели восстанавливает огромный мост, а в Европе мы не можем оплатить счета. И кому вредят санкции? — задаются вопросом пользователи.

Один из читателей предположил, что президент Украины Владимир Зеленский, смотря этот ролик, «съел свою рубашку» из-за того, что России удалось отремонтировать сооружение за такой короткий срок.

— Мост работает, а Путин рулит. И это главное, — обратил внимание другой комментатор.

Пользователи подчеркнули, что у Байдена и Зеленского «не получается переиграть Путина».

Они констатировали, что это видео служит еще одним доказательством того, что Украина вместе с Западом «все-таки проиграют», передает РИА Новости.

Накануне президент России Владимир Путин посетил Крымский мост и поговорил со строителями. Глава государства также проехал по восстановленному посте теракта мосту на автомобиле. Соответствующее видео было опубликовано на официальном сайте Кремля.