Путин посетил Крымский мост и проехал по нему на машине

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин посетил Крымский мост и поговорил со строителями. Глава государства также проехал по мосту на автомобиле. Об этом стало известно в понедельник, 5 декабря.

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Глава государства прибыл на мост за рулем машины и проехал по нему, выслушав при этом доклад вице-премьера России Марата Хуснуллина. Он доложил президенту о завершении работ по восстановлению Крымского моста, передает РИА Новости.

Крымский мост был поврежден в результате взрыва грузового автомобиля 8 октября. Инцидент привел к частичному разрушению дорожного полотна.

8 ноября была завершена надвижка первого пролетного строения автодорожной части моста. Работы заняли порядка 12 часов.

После этого вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что сроки ремонта Крымского моста будут соблюдены, работы идут с опережением графика. Он также отметил, что проект восстановления железнодорожной ветки почти готов.

19 ноября специалисты завершили работу по надвижке всех четырех пролетных строений автодорожной части Крымского моста.