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Путин посетил Крымский мост и проехал по нему на машине

Евгений Белоусов
Общество
Путин посетил Крымский мост и проехал по нему на машине
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин посетил Крымский мост и поговорил со строителями. Глава государства также проехал по мосту на автомобиле. Об этом стало известно в понедельник, 5 декабря.

Видео: Telegram / Кремль. Новости

Глава государства прибыл на мост за рулем машины и проехал по нему, выслушав при этом доклад вице-премьера России Марата Хуснуллина. Он доложил президенту о завершении работ по восстановлению Крымского моста, передает РИА Новости.

Крымский мост был поврежден в результате взрыва грузового автомобиля 8 октября. Инцидент привел к частичному разрушению дорожного полотна.

8 ноября была завершена надвижка первого пролетного строения автодорожной части моста. Работы заняли порядка 12 часов.

После этого вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что сроки ремонта Крымского моста будут соблюдены, работы идут с опережением графика. Он также отметил, что проект восстановления железнодорожной ветки почти готов.

19 ноября специалисты завершили работу по надвижке всех четырех пролетных строений автодорожной части Крымского моста.

Крым Мосты Владимир Путин
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