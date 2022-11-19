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Завершилась установка четырех пролетов на автодорожной части Крымского моста

Евгений Жуков
Общество
Завершилась установка четырех пролетов на автодорожной части Крымского моста
Фото: Telegram / Правительство России

Специалисты завершили работу по надвижке всех четырех пролетных строений автодорожной части Крымского моста. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

— На правой стороне автодорожной части заменили четыре пролета. Первый и второй пролеты уже находятся в проектном положении, на них ведутся работы по устройству деформационных швов, — сказал чиновник.

Третий и четвертый пролеты в ближайшее время будут приведены в проектное положение, после чего начнется следующий этап восстановительных работ, написал Хуснуллин в Telegram-канале.

Крымский мост был поврежден в результате взрыва грузового автомобиля 8 октября. Инцидент привел к частичному разрушению дорожного полотна.

15 ноября Хуснуллин заявил, что сроки ремонта Крымского моста будут соблюдены, работы идут с опережением графика. Он также отметил, что проект восстановления железнодорожной ветки почти готов.

Крым Марат Хуснуллин Мосты
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