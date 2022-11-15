Хуснуллин заявил, что Крымский мост отремонтируют в срок

Фото: Пресс-служба Совфеда

Сроки ремонта Крымского моста будут соблюдены, работы идут с опережением графика, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин во вторник, 15 ноября.

—Пока идем даже чуть-чуть с опережением. Идем с опережением на шесть часов: то есть мы уже даже не сутки считаем, а часы, — передают слова Хуснуллина «Известия».

Вице-премьер также отметил, что проект восстановления железнодорожной ветки почти готов.

8 ноября была завершена надвижка первого пролетного строения автодорожной части моста. Работы, по словам Хуснуллина, заняли порядка 12 часов.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию топливных цистерн находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате происшествия было частично разрушено дорожное полотно.

В материале «Вечерней Москвы» рассказали, сколько времени потребуется на восстановление Крымского моста. Специалист по дорожному строительству Илья Иванов заявил, что с учетом специфических особенностей Крымского моста его полное восстановление может занять около двух месяцев.