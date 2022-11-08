Завершена надвижка первого пролетного строения автодорожной части Крымского моста

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Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал о завершении процесса надвижки первого пролетного строения автодорожной части Крымского моста.

— Завершили надвижку первого пролетного строения автодорожной части Крымского моста. Использовали поперечную надвижку, что позволило произвести установку пролета в кратчайшие сроки, — написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что благодаря слаженной работе специалистов операция по надвижке пролетной конструкции заняла порядка 12 часов. Также Хуснуллин рассказал, что монтаж следующего пролета запланирован на 11 ноября.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию топливных цистерн находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате происшествия было частично разрушено дорожное полотно.

В материале «Вечерней Москвы» рассказали, сколько времени потребуется на восстановление Крымского моста. Специалист по дорожному строительству Илья Иванов заявил, что с учетом специфических особенностей Крымского моста его полное восстановление может занять около двух месяцев.

Конструкция Крымского моста довольно специфическая, что усложнит процесс ремонта, подчеркнул Иванов.