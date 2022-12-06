Москвичам рассказали, какие фотовыставки пройдут в столице зимой

Фото: t.me/kgh_moscow

Жители Москвы этой зимой смогут увидеть в парках столицы фотовыставки, посвященные волонтерству, природе и истории России, а также социально важным проблемам. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства города во вторник, 6 декабря.

Так, в парке «Сокольники» и в парке имени Лужкова до 8 и 20 декабря соответственно работает фотовыставка о добровольческой деятельности «Добро случается». Другая выставка, посвященная волонтерству, — «Здесь волонтеры...» — доступна в Саду имени Баумана (5–30 декабря), в саду «Эрмитаж» (5–28 декабря), в парке «Сокольники» (9–15 декабря) и рядом с памятником Петру I в парке искусств «Музеон» (9–22 декабря).

С 4 по 28 декабря в Парке Горького и парке искусств «Музеон» пройдет фотовыставка «Невзаимозаменяемая помощь», на которой ассоциация «Краски этого мира» представит работы одного из своих подопечных — 14-летнего Миши Хандажинского с детским церебральным параличом.

На официальном сайте мэра Москвы отметили, что горожане в течение зимы также смогут посетить выставки в честь 350-летия со дня рождения Петра I (парк «Ходынское поле», весь декабрь), к 81-й годовщине военного парада на Красной площади (Лианозовский парк, весь декабрь), выставки «Страна металла» (деревня Бибирево, 1–31 декабря), «Люби людей» (парк «Северное Тушино», декабрь), «Заповедная природа Камчатки» (парк искусств «Музеон», 15 декабря 2022 года — 15 января 2023 года) и многие другие.

До этого сообщалось, что в переходе столичного метро между станциями «Выставочная» и «Деловой центр» открылась фотоэкспозиция «Вкусная Москва».