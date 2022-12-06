Инна Святенко: Социальная адаптация людей с ментальными особенностями требует тонкой настройки

Фото: Пресс-служба Совфеда

В столице идет развитие механизмов адаптации и сопровождаемого проживания для людей с ментальными особенностями. Для этой работы необходимо применять различные адаптационные подходы и тонкие настройки под требования каждого нуждающегося. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщила сенатор РФ — представитель Московской городской думы в верхней палате российского парламента Инна Святенко.

— Инклюзивное общество формируется там, где шансы вести нормальную, самостоятельную, полноценную жизнь появляются у каждого, и люди с ментальными особенностями — не исключение. Получить профессию, иметь работу, которая тебя прокормит, — это полдела. А ведь еще надо научиться справляться с самообслуживанием, ежедневными бытовыми вопросами, преодолением неизбежных сложностей, — отметила она.

По словам парламентария, человеку нужны особые условия и программы адаптации для развития собственных навыков в том случае, если у него есть проблемы со здоровьем. Она уточнила, что в текущий момент в столице имеется целый ряд возможностей для получения навыков воспитанникам социальных домов — они могут получать новые умения в тренировочной квартире или в корпусе центра сопровождаемого проживания, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Накануне заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что строящиеся станции столичного метро адаптированы для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. По его словам, такой подход дает возможность создать максимально доступную, безопасную и комфортную городскую среду.