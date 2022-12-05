Андрей Бочкарев: Строящиеся станции московского метро отвечают принципам инклюзии

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Строящиеся станции столичного метро адаптированы для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Об этом в понедельник, 5 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Вопросам создания безбарьерной среды сегодня уделяется большое внимание, в том числе и при строительстве новых станций метро. Все новые объекты подземки отвечают принципам инклюзивности, так как проекты согласовываются с представителями всероссийских обществ инвалидов и слепых, — отметил он.

Заммэра добавил, что такой подход дает возможность создать максимально доступную, безопасную и комфортную городскую среду.

В субботу, 3 декабря, Бочкарев заявил, что рядом со станцией Большой кольцевой линии (БКЛ) метро «Марьина Роща» подходит к концу благоустройство территории. По его словам, заканчивается устройство главного элемента оформления — газонов овальной формы, на которых организованы гранитные дорожки, ведущие от станции к остановкам наземного транспорта, а также к жилой и административно-деловой застройке.

В пятницу, 2 декабря, депутат Московской городской думы, вице-спикер городского парламента Степан Орлов рассказал, что последовательная замена подвижного состава столичного метрополитена позволила обеспечить новый уровень перевозок в городе. Так, с 2010 года в городе появились четыре тысячи новых вагонов.