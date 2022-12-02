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Степан Орлов: Качество пассажирских перевозок в метро вышло на новый уровень благодаря современным вагонам

Араз Салехов
Город
Степан Орлов: Качество пассажирских перевозок в метро вышло на новый уровень благодаря современным вагонам
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В столице последовательно заменяли подвижной состав столичного метрополитена, что в свою очередь позволило обеспечить новый уровень перевозок в городе. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщил депутат Московской городской думы, вице-спикер городского парламента Степан Орлов.

— Современный, быстрый и комфортный общественный транспорт — это неотъемлемый компонент мирового мегаполиса XXI века, которым является наша Москва. Столичное метро с момента своего запуска несет репутацию одной из лучших транспортных систем своего времени, здесь применялись передовые решения, — отметил он.

В ходе работ участвовали лучшие специалисты отрасли, подчеркнул парламентарий. В подтверждении своих слов Орлов напомнил амбициозное развитие метро в последние годы — с 2010 года столичная подземка получила четыре тысячи новых вагонов, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В среду, 30 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро от станции «Электрозаводская» до «Савеловской». Во время техпуска по новому участку организовали движение тестового электропоезда без пассажиров.

В конце ноября столичный Дептранс подвел итоги работы Московских центральных диаметров (МЦД) за три года. Как уточняется, диаметры улучшили транспортную доступность 5,6 миллиона жителей столицы и за три года перевезли почти полмиллиарда человек.

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