Андрей Бочкарев: Возле станции «Марьина Роща» БКЛ метро сформируют комфортную среду

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Рядом со станцией Большой кольцевой линии (БКЛ) метро «Марьина Роща» подходит к концу благоустройство территории. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Территория возле наземного вестибюля станции «Марьина Роща» БКЛ метро входит в состав транспортно-пересадочного узла, здесь будет создана комфортная среда для пассажиров, — заявил заммэра.

Он отметил, что заканчивается устройство главного элемента оформления — газонов овальной формы, на которых организованы гранитные дорожки, ведущие от станции к остановкам наземного транспорта, а также к жилой и административно-деловой застройке.

Андрей Бочкарев уточнил, что общая площадь газонов составила 2,5 тысячи «квадратов», а гранитного мощения — более 16 тысяч квадратных метров. Вдоль них появятся скамейки.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что установка уличного и архитектурного освещения близится к завершению. Также специалисты продолжают укладывать плитку и дорожное полотно от Шереметьевской улицы к одноименному павильону МЦД-2 и 2-й улице Марьиной Рощи.

В среду, 30 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.