Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Андрей Бочкарев: Возле станции «Марьина Роща» БКЛ метро сформируют комфортную среду

Виктория Родимкина
Город
Андрей Бочкарев: Возле станции «Марьина Роща» БКЛ метро сформируют комфортную среду
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Рядом со станцией Большой кольцевой линии (БКЛ) метро «Марьина Роща» подходит к концу благоустройство территории. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Территория возле наземного вестибюля станции «Марьина Роща» БКЛ метро входит в состав транспортно-пересадочного узла, здесь будет создана комфортная среда для пассажиров, — заявил заммэра.

Он отметил, что заканчивается устройство главного элемента оформления — газонов овальной формы, на которых организованы гранитные дорожки, ведущие от станции к остановкам наземного транспорта, а также к жилой и административно-деловой застройке.

Андрей Бочкарев уточнил, что общая площадь газонов составила 2,5 тысячи «квадратов», а гранитного мощения — более 16 тысяч квадратных метров. Вдоль них появятся скамейки.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что установка уличного и архитектурного освещения близится к завершению. Также специалисты продолжают укладывать плитку и дорожное полотно от Шереметьевской улицы к одноименному павильону МЦД-2 и 2-й улице Марьиной Рощи.

В среду, 30 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

Строительство Благоустройство Метро Андрей Бочкарев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Александр Дудник
Александр Дудник

Герой романа — умный дом

Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Роман Бабанов
Роман Бабанов

Нужны свои процессоры

Все мнения
О проекте